Печать картин и портретов на холсте по фото
За 1 день без предоплаты
3 макета
для итогового согласования
Вносим правки
до идеального результата
Яркая и насыщенная ULTRA HD
печать
Гарантия
от выцветания
и провисания 10 лет
Получите предварительный макет через час
Размеры и цены печати на холсте
35 х 50 см.
1000 руб.
50 х 70 см.
2000 руб.
90 х 60 см.
3000 руб.
120 х 80 см.
4000 руб.
Индивидуальный размер
Если Вы не нашли нужного размера, мы сделаем для Вас картину любого размера и формата.
или звоните 8 (499) 130-04-40
Стоимость печати включает в себя
Обработка и отрисовка вашего портрета по фотографии
Наши художники отрисуют не менее 3-х вариантов картины на графическом планшете и пришлют их Вам для финального утверждения.
Профессиональная натяжка холста
Выполним галерейную, студийную или классическую натяжку натурального холста на Ваш выбор.
Упаковка — аккуратный кейс
Плотная коробка из белого картона с удобной ручкой. Которую можно дополнить подарочной упаковкой.
ULTRA HD печать
Печатаем на профессиональном принтере, используем только оригинальные пигментные чернила, которые не выцветают со временем и обеспечивают яркость и насыщенность цветов.
Деревянный подрамник
с креплением
Подрамник из высокопрочной сосны с крепежом типа «крокодил» для настенного крепления портрета.
Гарантия 10 лет
Даем гарантию от выцветания и провисания холста на 10 лет.
Дополнительно закажите
Портрет маслом
Наш художник-портретист с 30-летним опытом вручную напишет Ваш портрет с фотографии маслом на холсте.
Багетная рама
На выбор предоставим багет в разных стилях и цветах.
Текстурный гель
В сочетании с цифровой стилизацией «под масло» создаст имитацию масляной живописи.
Подарочная упаковка
Подберем подарочную упаковку в соответствии с Вашими пожеланиями и упакуем картину.
Отзывы наших клиентов
Картина получилась офигенной 😍 повешу ее дома в своей комнате! Спасибо 😘
Ксения Новикова
Добрый день! спасибо вам за такую прекрасную картину , девушка довольна! Спасибо за оперативность!
Петр Измайлов
Дорогие мои, сегодня получила свои портреты! Это бомба! Это просто шедевральноооо!!! Неописуемо!!! Эмоции зашкаливают! Спасибо вам огромнейшее за ваш труд! Скорость! Качество!! Покрытие лаком было в тему) Одним словом, спасибо что вы есть! ❤️Люблю вас Безгранично! 💞💞💞
Оксана Симченко
Картина красивая, очень яркие краски, и быстрое выполнение заказа! Жена была ввосторге! 👍😉
Павел Самохов
Виктор
Сооснователь компании
TOP CANVAS
Портрет по фото
Портрет на холсте – оригинальный подарок, который подарит яркие эмоции и покажет ваше отношение к получателю.
Подарок на любое событие
Заказать печать портрета можно по фотографии на любое событие. Такой подарок дарят на дни рождения, юбилеи, портреты преподносят любимым женщинам и мужчинам на 23 февраля.
Фото на холсте станет хорошим подарком на Новый год. Такой подарок можно преподнести любимому преподавателю на 1 сентября или День учителя. Картину будет рада получить семейная пара, отмечающая годовщину свадьбы. Можно взять за основу свадебную фотографию или любой другой памятный совместный снимок. Портрет подойдёт для любой памятной даты!
Универсальный подарок
Картину на холсте можно заказать для:
- Родителей — им понравится такой необычный памятный подарок, сделанный любящими детьми;
- Для близкого родственника: сестры или брата, дяди или тёти, дедушки или бабушки;
- Для коллеги. Он удивится, если получит свой портрет от товарищей по работе;
- Для любимого человека. Ему можно подарить его портрет или картину, созданную по совместному фото со второй половиной;
- Для босса. За основу можно взять портретный образ, подчёркивающий статус, авторитет и уважение подчинённых.
Сколько это будет стоить?
Цена будет зависеть от нескольких факторов: качества исходной фотографии (сюжета, окружающих предметов, цветности), размеров холста, техники рисования, желаемых сроков исполнения заказа.
Стоимость картины будет рассчитана предварительно. Цена не изменится, так как до расчёта мы обговариваем пожелания заказчика и все детали выполнения заказа.
Портрет или картина на холсте с доставкой в другие города – оригинальный, универсальный и памятный подарок, который точно придётся по душе каждому и запомнится навсегда.
Если Вы располагаете только бумажной фотографией, есть 2 варианта решения.
- Вы можете отсканировать фото самостоятельно и прислать нам.
- Вы можете приехать к нам в офис в Москве, мы отсканируем фото бесплатно.
Новые акции и скидки анонсируем в нашей группе Вконтакте, следите внимательно)
Да, по Москве работает курьер, а в другие города отправим курьерской службой. Детали уточняйте у менеджера.
Вносим правки в соответствии с вашими пожеланиями до результата.
Чаще всего заказывают коллаж, мужской портрет, картины маслом. Кстати картины пишет профессиональный художник, это ручная работа!
Стандартный срок изготовления картины 1 день, но если нужно ещё быстрее — позвоните, сделаем!
Работаем без предоплаты. Возможна оплата при получении.
Оплатить заказ можно при получении наличными или картой.
Банковской картой онлайн
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