Печать картин и портретов на холсте по фото

Заказать печать портрета можно по фотографии на любое событие. Такой подарок дарят на дни рождения, юбилеи, портреты преподносят любимым женщинам и мужчинам на 23 февраля.

Фото на холсте станет хорошим подарком на Новый год. Такой подарок можно преподнести любимому преподавателю на 1 сентября или День учителя. Картину будет рада получить семейная пара, отмечающая годовщину свадьбы. Можно взять за основу свадебную фотографию или любой другой памятный совместный снимок. Портрет подойдёт для любой памятной даты!

Универсальный подарок

Картину на холсте можно заказать для:

Родителей — им понравится такой необычный памятный подарок, сделанный любящими детьми;

Для близкого родственника: сестры или брата, дяди или тёти, дедушки или бабушки;

Для коллеги. Он удивится, если получит свой портрет от товарищей по работе;

Для любимого человека. Ему можно подарить его портрет или картину, созданную по совместному фото со второй половиной;

Для босса. За основу можно взять портретный образ, подчёркивающий статус, авторитет и уважение подчинённых.

Сколько это будет стоить?

Цена будет зависеть от нескольких факторов: качества исходной фотографии (сюжета, окружающих предметов, цветности), размеров холста, техники рисования, желаемых сроков исполнения заказа.

Стоимость картины будет рассчитана предварительно. Цена не изменится, так как до расчёта мы обговариваем пожелания заказчика и все детали выполнения заказа.

Портрет или картина на холсте с доставкой в другие города – оригинальный, универсальный и памятный подарок, который точно придётся по душе каждому и запомнится навсегда.